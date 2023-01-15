للتغلب على الأرق.. 4 طرق بسيطة لنوم صحي

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يعاني الكثير منا من مشاكل النوم، مثل الأرق، والاضطرابات، والأحلام المزعجة، وللتغلب على ذلك ينبغي تعلم كيفية النوم الصحي والآمن.

ووفقًا لمؤسسة Sleep Foundation يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا من 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، بينما يحتاج البالغون الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر من 7 إلى 8 ساعات.

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اضطرابات القلق

يحذر المعهد القومي للقلب والرئة والدم من أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم مرتبط بالعديد من المشكلات الصحية المزمنة، مثل أمراض القلب، أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب ويرتبط نقص النوم أيضًا بزيادة فرصة الإصابة لدى البالغين والمراهقين والأطفال”.

ووفقًا للموقع فإن “35.2% من جميع البالغين في الولايات المتحدة ينامون في المتوسط ​​أقل من سبع ساعات في الليلة”. ويحذر المعهد القومي للقلب والرئة والدم من أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم مرتبط بالعديد من المشكلات الصحية المزمنة.

ويقدم طبيب الأعصاب وخبير صحة النوم لدى شركة ماتريس، كريس وينتر، 4 نصائح للنوم الصحي.

1 – كاربوهيدرات في وقت النوم

ينصح وينتر بتناول وجبة خفيفة قبل النوم بساعتين، خاصة في الشتاء، لتجنب أي عسر هضم أو ارتجاع قد تشعر به إذا ذهبت إلى الفراش بعد الأكل بوقت قصير جدًا”.

وتكون هذه الوجبة “غنية بالكربوهيدرات وعالية في مؤشر نسبة السكر في الدم، مثل موزة أو بعض الكرز المجفف.

يقول وينتر: إن هذه الأطعمة “تخلق طفرات الأنسولين وتغيرات إيجابية لمستويات التربتوفان لدينا” موضحًا أن “التربتوفان وهو حمض أميني، ضروري لصنع السيروتونين وهو مادة كيميائية تعزز النوم في الدماغ.”

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2 – اجعل غرفة نومك “كهفًا للنوم”

ويقصد بذلك أن تكون غرفة نومك “مكانًا يدعو للراحة والتجدد”.، مؤكدًا على أن تكون غرفة نومك “هادئة وباردة ومريحة وغير مزدحمة” والأهم من ذلك كله، الظلام، ويعلل ذلك بأن “الميلاتونين هرمون النوم لدينا يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس فقط إذا كانت عيناك لا ترى أي ضوء، ولكن غرف نومنا غالبًا ما تحتوي على العديد من مصادر الضوء مثل المنبه والهاتف، والتلفزيون”.

وينصح وينتر بإيقاف تشغيل جميع من الأضواء الخاصة بك، أغلق الستائر، واستخدم قناع عين محدد إذا لزم الأمر. يقول: “الظلام الكامل أمر حاسم للنوم الجيد”.

3 – احصل على الدفء والراحة

يوصي وينتر في أيام الشتاء بالتدفئة من خلال الاستحمام أو الاستحمام قبل النوم بساعة، يشرح قائلاً: “لقد ثبت أن تسخين جسمك يحسن النوم”، لأنه “عندما تنخفض درجة حرارة أجسامنا، نشعر بالنعاس بسبب الانخفاض الطبيعي في نشاط التمثيل الغذائي”.

ويؤكد أن وسادة التدفئة تساعد على النوم الصحي، مثل أكياس القماش التي يمكنك تسخينها في الميكروويف وارتداءها حول رقبتك، خذ خطوة إلى الأمام واحصل على واحدة محشوة باللافندر والتي ثبت أنها تساعد في تعزيز النوم أيضًا.”

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4 – ابق في حالة حركة

وينصح وينتر بالانخراط في تمارين مريحة مثل اليوجا أو التأمل قبل النوم بساعة واحدة لأنها مفيدة، كما يقول وينتر، فهذه الأنشطة “تمهد عقولنا للاسترخاء والنوم.”