الصين تعلن وفاة 60 ألف بكورونا في 5 أسابيع.. والصحافة الأمريكية: الرقم أعلى بكثير

تواصل- وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في الصين، تسجيل 60 ألف وفاة تقريباً خلال خمسة أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات بـ”كوفيد-19″ تتحدث عنها الحكومة، منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع ديسمبر.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي لصحافيين، إن الصين سجلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكورونا، بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.

يشار إلى أن صحيفة واشنطن بوست، كانت قد قالت إن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في الصين أعلى بكثير من المعلن رسمياً.

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وحللت الصحيفة صور أقمار صناعية، التقطتها شركة “ماكسار تكنولوجيز”، لمحارق الجثث التي أظهرت اكتظاظاً ملحوظاً ونشاطاً لدور الجنائز عبر مدن مختلفة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الصور تتوافق مع المقابلات التي أجرتها مع سكان صينيين في حالة حداد ومع عاملين في دور الجنازات.