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لماذا تحتوي سماعات إيربودز على فتحات تهوية؟ “أبل” تجيب
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لماذا تحتوي سماعات إيربودز على فتحات تهوية؟ “أبل” تجيب

لماذا تحتوي سماعات إيربودز على فتحات تهوية؟ “أبل” تجيب

لماذا تحتوي سماعات إيربودز على فتحات تهوية؟ “أبل” تجيب
٠٢:٣٣:٢٣ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تتميز سماعات إيربودز من آبل بتصميم مميز وفتحات تهوية من الخارج لتحسين تجربة الاستماع للملفات الصوتية.

وتوضح صفحة المنتج الرسمية لشركة آبل أن هذه الفتحات تستخدم لمعادلة الضغط وتقديم تجربة ارتداء أكثر راحة وكذلك تلعب أيضاً دوراً مهماً في تحسين أفضل ميزات إيربودز، مثل وضع الشفافية وإلغاء الضوضاء النشط.

أهمية فتحة التهوية بسماعات إيربودز

وتعمل فتحة التهوية في الواقع كقناة مهمة لتدفق الهواء من الخارج، مع إغلاق شبكة السماعة الرئيسية بإحكام من الخارج.

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وتسمح الفتحات بحركة الهواء بين الداخل والخارج، بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد أيضاً في تجنب الشفط بعد أن تصبح سماعات الأذن ضيقة داخل قناة الأذن.

أهيمة تنظيف سماعات إيربودز

ومن الضروري أن نحافظ على نظافة هذه السماعات لأن الكثير من الأشخاص لا يقومون بتنظيف سماعات الأذن الخاصة بهم كل يوم.

وبمرور الوقت، يسد شمع الأذن والغبار والأوساخ فتحة التهوية، مما يقطع تدفق الهواء ويؤثر على إخراج الصوت، فضلاً عن كفاءة وضع الشفافية.

ولتنظيف السماعة وفتحات التهوية يمكن اتباع ما يلي، وفق ما أورد موقع سلاش غير الإلكتروني:

– استخدم قماشاً خالياً من النسالة لتنظيف سماعات الأذن، وخاصة منطقة التهوية.

– لا تضع إيربودز تحت الماء الجاري للتنظيف، فهي ليست مقاومة للماء باستثناء نوع IPX4.

– لإزالة العناصر المعرضة للبقع مثل الزيت أو البلسم أو الصابون أو صبغة الشعر، حاول تنظيف إيربودز بقطعة قماش ناعمة ورطبة.

– يجب التأكد من أن سماعات الأذن جافة تماماً قبل إعادتها إلى علبة الشحن.

– أما بالنسبة لمنطقة الشبكة، فإن أفضل طريقة لتنظيفها هي باستخدام قطعة قطن.

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