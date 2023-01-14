اليوم.. إتاحة نتائج اختبارات الرخصة المهنية عبر النظام الإلكتروني

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أعلنت هيئة تقويم التعليم، إتاحة الإطلاع على نتائج اختبارات الرخصة المهنية العام للمعلمين والمعلمات عبر النظام الإلكتروني للرخص المهنية، اليوم الأحد.

ومع إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية في رسائل SMS على جوالات المعلمين، يبحث المعلمون عن درجات اجتياز الاختبار.

وفي هذا السياق، أوضح المعلم عبدالله السلطان، ماجستير توجيه و إرشاد تربوي عبر حسابه في “تويتر”، مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة.

مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية

وقال السلطان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن درجات اجتياز الرخصة المهنية على ثلاث مراتب كالتالي:

– معلم ممارس من 50 إلى 69.

– معلم متقدم من 70 إلى 79.

– معلم خبير من 80 فما فوق.

وسائل إعلان نتيجة الرخصة المهنية

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- موقع قياس (اضغط هنا) – النتائج يوم الأحد.

3- رابط اصدار الرخص المهنية (اضغط هنا)

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شروط الحصول على الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين:

الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

أما الجزء الثاني: فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

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المعايير والمسارات المهنية للمعلمين:

ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية:

تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

الثاني: المعرفة المهنية

الثالث: الممارسة المهنية

وتقاس هذه المجالات وفقا للمعايير الرئيسة وعددها 10 معايير هي:

الأول: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية

الثاني: التطوير المهني المستمر

الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

الرابع: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية

الخامس: المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه

السادس: المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

السابع: المعرفة بطرق التدريس العامة

الثامن: التخطيط للتدريس وتنفيذه

التاسع: تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم

العاشر: التقويم

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درجات اجتياز #الرخصة_المهنية

🔹معلم ممارس من 50 إلى69.

🔹معلم متقدم من 70 إلى79.

🔹معلم خبير من 80 فما فوق.#نتائج_الرخصة_المهنية — عبدالله السلطان (@3bdAllah_Sultan) January 14, 2023