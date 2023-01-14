صوت عذب يأسر القلوب.. قارئ يرتل سورة الضحى في نفس واحد (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو رائع حاز على إعجاب الجميع لأحد قُراء القرآن الكريم في دولة إفريقية وهو يرتل سورة الضحى في نفس واحد.

وأظهر الفيديو القارئ الشيخ التنزاني عيدي شعبان، يتلو سورة الضحى بصوت مذهل، حيث أنهى تلاوة سورة الضحى في نفس واحد أذهل الحاضرين.

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وحاز الفيديو على انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بصوت القارئ الجميل العذب وطول نفسه في التلاوة بشكل يحبس أنفاس مستمعيه.