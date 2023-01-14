براتب يصل لـ 22 ألف ريال.. وظائف في جميع مستشفيات المملكة
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت (شركة جيسينا للموارد البشرية)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف طبية شاغرة، للعمل في مختلف المستشفيات العسكرية (المستشفيات الحكومية) في جميع أنحاء المملكة.
المسمى الوظيفي:
المسجل – الأنف والأذن والحنجرة.
المسجل – طب الطوارئ.
الشروط:
المعايير: يجب أن تكون درجة الماجستير ، أي MS / MD / DNB.
مع خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات كأخصائي أو مسجل أول في مستشفى ثالثي مشهور يحمل رخصة مهنية سارية ، مؤهلًا ليكون معتمدًا كمسجل من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( SCFHS)
المزايا:
الراتب: 17000 إلى 22000 ريال سعودي شهريًا.
الفوائد: دخل معفى من الضرائب.
الإجازة السنوية مع التذاكر.
سكن مفروش.
خدمات طبية.
نقل مجاني.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 يناير 2023م.
للتقديم أو معرفة المزيد من التفاصيل راسل الشركة على البريد: (jobsmum@jesseena).
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