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براتب يصل لـ 22 ألف ريال.. وظائف في جميع مستشفيات المملكة
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براتب يصل لـ 22 ألف ريال.. وظائف في جميع مستشفيات المملكة

براتب يصل لـ 22 ألف ريال.. وظائف في جميع مستشفيات المملكة

براتب يصل لـ 22 ألف ريال.. وظائف في جميع مستشفيات المملكة
٠٢:١٥:٣٧ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت (شركة جيسينا للموارد البشرية)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف طبية شاغرة، للعمل في مختلف المستشفيات العسكرية (المستشفيات الحكومية) في جميع أنحاء المملكة.

المسمى الوظيفي:

المسجل – الأنف والأذن والحنجرة.

المسجل – طب الطوارئ.

الشروط:

المعايير: يجب أن تكون درجة الماجستير ، أي MS / MD / DNB.

مع خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات كأخصائي أو مسجل أول في مستشفى ثالثي مشهور يحمل رخصة مهنية سارية ، مؤهلًا ليكون معتمدًا كمسجل من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( SCFHS)

المزايا:

الراتب: 17000 إلى 22000 ريال سعودي شهريًا.

الفوائد: دخل معفى من الضرائب.

الإجازة السنوية مع التذاكر.

سكن مفروش.

خدمات طبية.

نقل مجاني.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 يناير 2023م.

للتقديم أو معرفة المزيد من التفاصيل راسل الشركة على البريد: (jobsmum@jesseena).

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