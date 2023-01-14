دراسة: ضعف حاسة الشم مؤشر على مرض شديد الخطورة

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كشفت دراسة حديثة أن ضعف حاسة الشم لدى كبار السن عامل خطر لهشاشة العظام، وإنها مقياس لتزايد احتمال الكسور والإصابات.

الدراسة أجريت في كلية طب جون هوبكنز في بالتيمور، وحلل الباحثون بيانات 1160 شخصاً متوسط أعمارهم 76 عاماً، وخضعوا لفحص 5 روائح أساسية لقياس القدرة على تمييز الروائح وشدتها، وفقا لموقع “هيلث داي”.

ضعف حاسم الشم والصحة

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وأوضحت نتائج الدراسة، ارتباط ضعف حاسة الشم بضعف العضلات، وانخفاض مستوى النشاط البدني، وبطء المشي، والإنهاك.

وتابعت نتائج الدراسة، إلى إن “التحسينات في حاسة الشم ترتبط بتحسن الحالة الصحية والقدرة على الصمود”.

وخلصت الدراسة، إلى أنه كلما كانت حاسة الشم لدى الشخص أسوأ، كان الشخص ضعيفاً ويشعر بحالة من الإنهاك والضعف العام ومشاكل العظام”.

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