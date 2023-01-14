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الشيخ محمد خليل القارئ يرقد بالعناية المركزة.. ودعوات الشفاء تنهال عليه عبر تويتر
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الشيخ محمد خليل القارئ يرقد بالعناية المركزة.. ودعوات الشفاء تنهال عليه عبر تويتر

الشيخ محمد خليل القارئ يرقد بالعناية المركزة.. ودعوات الشفاء تنهال عليه عبر تويتر

الشيخ محمد خليل القارئ يرقد بالعناية المركزة.. ودعوات الشفاء تنهال عليه عبر تويتر
٠١:٢٦:٢٩ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

انهالت دعوات الشفاء على الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي المكلف سابقًا، بعد نشر العديد من المغردين والحسابات أنباء عن تعرضه لوعكة صحية أرقدته العناية المركزة.

وقال أحد الحسابات :” يرقد حاليا في العناية المركزة فضيلة القارئ الشيخ: محمد خليل القارئ.. نسأل الله أن يَمُنّ عليه بتمام الصحة والعافية”.

فيما قال حساب يعني بنشر أخبار المدينة المنورة:” الشيخ محمد خليل القارئ يرقد في العناية المركزة الشيخ أحد أعلام المملكة في القراءة والإقراء.. حسابنا يدعو الله ان يلبسه لباس الصحة والعافية وينزل عليه الشفاء من عنده شفاءً لا يغادر سقما”.

وقال حساب يحمل اسم د. سعد الحيص :” أسأل الله الشفاء العاجل للشيخ محمد خليل قارئ، أحد أجمل الأصوات التي قرأت القرآن. #محمد_خليل_القارئ”.

وقال حساب شخص آخر :” اللهم اشف عبدك #محمد_خليل_القارئ ، وأنزل عليه شآبيب رحماتك وشفائك يا أكرم الأكرمين”.

 

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إمام المسجد النبوي الشيخ محمد خليل القارئ محمد خليل القرائ مرض محمد خليل القارئ

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