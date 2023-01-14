الشيخ محمد خليل القارئ يرقد بالعناية المركزة.. ودعوات الشفاء تنهال عليه عبر تويتر

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انهالت دعوات الشفاء على الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي المكلف سابقًا، بعد نشر العديد من المغردين والحسابات أنباء عن تعرضه لوعكة صحية أرقدته العناية المركزة.

وقال أحد الحسابات :” يرقد حاليا في العناية المركزة فضيلة القارئ الشيخ: محمد خليل القارئ.. نسأل الله أن يَمُنّ عليه بتمام الصحة والعافية”.

يرقد حاليا في العناية المركزة فضيلة القارئ الشيخ: محمد خليل القارئ.

نسأل الله أن يَمُنّ عليه بتمام الصحة والعافية — شبكة مزامير آل داوُد (@Mazameer) January 14, 2023

فيما قال حساب يعني بنشر أخبار المدينة المنورة:” الشيخ محمد خليل القارئ يرقد في العناية المركزة الشيخ أحد أعلام المملكة في القراءة والإقراء.. حسابنا يدعو الله ان يلبسه لباس الصحة والعافية وينزل عليه الشفاء من عنده شفاءً لا يغادر سقما”.

الشيخ #محمد_خليل_القارئ يرقد في العناية المركزة الشيخ أحد أعلام #المملكة في القراءة والإقراء حسابنا يدعو الله ان يلبسه لباس الصحة والعافية وينزل عليه الشفاء من عنده شفاءً لا يغادر سقما pic.twitter.com/J66Ldn0mMu — أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) January 14, 2023

وقال حساب يحمل اسم د. سعد الحيص :” أسأل الله الشفاء العاجل للشيخ محمد خليل قارئ، أحد أجمل الأصوات التي قرأت القرآن. #محمد_خليل_القارئ”.

أسأل الله الشفاء العاجل للشيخ محمد خليل قارئ، أحد أجمل الأصوات التي قرأت القرآن. #محمد_خليل_القارئ — د. سعد الحيص (@Alheas44) January 14, 2023

وقال حساب شخص آخر :” اللهم اشف عبدك #محمد_خليل_القارئ ، وأنزل عليه شآبيب رحماتك وشفائك يا أكرم الأكرمين”.

اللهم اشف عبدك #محمد_خليل_القارئ ، وأنزل عليه شآبيب رحماتك وشفائك يا أكرم الأكرمين الشيخ أحد أعلام المملكة في القراءة والإقراء، يرقد في العناية المركزة .. اللهم البسه لباس الصحة والعافية، وأنزل عليه شفاء من عندك، شفاءً لا يغادر سقماً له لا تنسوه من صالح دعائكم ♥️ — أبو بدر الغازي (@abubdr_alghazy) January 14, 2023

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