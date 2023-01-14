السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
دراسة: ضعف حاسة الشم مؤشر على مرض شديد الخطورة
الشيخ محمد خليل القارئ يرقد بالعناية المركزة.. ودعوات الشفاء تنهال عليه عبر تويتر
بعد ثورة المساهمين.. تخفيض راتب رئيس “آبل” إلى 49 مليون دولار
الوضع خطير.. الصحة العالمية تدعو الصين لتقديم مزيد من البيانات عن تفشي كورونا
ممارس ومتقدم وخبير.. مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة
عجوز تركية مصابة بالزهايمر نسيت أسماء أولادها لكنها لم تنسى كتاب الله (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

ممارس ومتقدم وخبير.. مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة

ممارس ومتقدم وخبير.. مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة

ممارس ومتقدم وخبير.. مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة
١٢:٤٣:٤٠ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

مع إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية في رسائل SMS  على جوالات المعلمين، يبحث المعلمون عن درجات اجتياز الاختبار.

وفي هذا السياق، أوضح المعلم عبدالله السلطان، ماجستير توجيه و إرشاد تربوي عبر حسابه في “تويتر”، مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة.

مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية

وقال السلطان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن درجات اجتياز الرخصة المهنية على ثلاث مراتب كالتالي:

– معلم ممارس من 50 إلى 69.

– معلم متقدم من 70 إلى 79.

– معلم خبير من 80 فما فوق.

وسائل إعلان نتيجة الرخصة المهنية

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- عبر موقع قياس (اضغط هنا) – النتائج يوم الأحد.

3- رابط اصدار الرخص المهنية (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

“تقويم التعليم”: 43% من المعلمين حصلوا على الرخصة المهنية وهذا موعد نتائج الاختبارات

شروط الحصول على الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين:

الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

أما الجزء الثاني:  فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

اقرأ أيضا:

المعايير والمسارات المهنية للمعلمين:

ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية:

تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.
الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية
المجال الثاني: المعرفة المهنية
المجال الثالث: الممارسة المهنية

وتقاس هذه المجالات وفقا للمعايير الرئيسة وعددها 10 معايير هي:
المعيار الأول: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية
المعيار الثاني: التطوير المهني المستمر
المعيار الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع
المعيار الرابع: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية
المعيار الخامس: المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه
المعيار السادس: المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه
المعيار السابع: المعرفة بطرق التدريس العامة
المعيار الثامن: التخطيط للتدريس وتنفيذه
المعيار التاسع: تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم
المعيار العاشر: التقويم

اقرأ أيضا:

 

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم اختبارات الرخصة المهنية الرخصة المهنية نتائج اختبار الرخصة المهنية

مواد ذات صلة

المزيد
«الطيران المدني» تنفي إنشاء صالة جديدة بمطار جدة

«الطيران المدني» تنفي إنشاء صالة جديدة بمطار جدة

٠٩:٤٨ م، الثلاثاء، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨
«طريف» تتصدر أكثر 10 مدن برودة مساء اليوم في المملكة

«طريف» تتصدر أكثر 10 مدن برودة مساء اليوم في المملكة

٠٥:٢٤ م، السبت، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
“الشورى” يوافق على إدراج “التربية البدنية” بمدارس البنات

“الشورى” يوافق على إدراج “التربية البدنية” بمدارس البنات

٠١:٢٠ م، الثلاثاء، ٠٨ أبريل ٢٠١٤
قرار مهم من «التعليم» بشأن الدراسة في «رمضان» وموعد الإجازات

قرار مهم من «التعليم» بشأن الدراسة في «رمضان» وموعد الإجازات

٠٧:١٩ م، الأحد، ٢٥ أغسطس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *