ممارس ومتقدم وخبير.. مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة
تواصل – فريق التحرير:
مع إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية في رسائل SMS على جوالات المعلمين، يبحث المعلمون عن درجات اجتياز الاختبار.
وفي هذا السياق، أوضح المعلم عبدالله السلطان، ماجستير توجيه و إرشاد تربوي عبر حسابه في “تويتر”، مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة.
مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية
وقال السلطان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن درجات اجتياز الرخصة المهنية على ثلاث مراتب كالتالي:
– معلم ممارس من 50 إلى 69.
– معلم متقدم من 70 إلى 79.
– معلم خبير من 80 فما فوق.
وسائل إعلان نتيجة الرخصة المهنية
1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على على رقم الهاتف المسجل في الملف.
2- عبر موقع قياس (اضغط هنا) – النتائج يوم الأحد.
3- رابط اصدار الرخص المهنية (اضغط هنا)
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شروط الحصول على الرخصة المهنية
ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين:
الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.
ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.
المعايير والمسارات المهنية للمعلمين:
ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.
الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية:
تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:
الاختبار التربوي العام.
الاختبار التخصصي.
الاختبار التربوي العام:
هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.
ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:
المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية
المجال الثاني: المعرفة المهنية
المجال الثالث: الممارسة المهنية
وتقاس هذه المجالات وفقا للمعايير الرئيسة وعددها 10 معايير هي:
المعيار الأول: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية
المعيار الثاني: التطوير المهني المستمر
المعيار الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع
المعيار الرابع: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية
المعيار الخامس: المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه
المعيار السادس: المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه
المعيار السابع: المعرفة بطرق التدريس العامة
المعيار الثامن: التخطيط للتدريس وتنفيذه
المعيار التاسع: تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم
المعيار العاشر: التقويم
درجات اجتياز #الرخصة_المهنية
🔹معلم ممارس من 50 إلى69.
🔹معلم متقدم من 70 إلى79.
🔹معلم خبير من 80 فما فوق.#نتائج_الرخصة_المهنية
— عبدالله السلطان (@3bdAllah_Sultan) January 14, 2023
درجات اجتياز #الرخصة_المهنية
🔹معلم ممارس من 50 إلى69.
🔹معلم متقدم من 70 إلى79.
🔹معلم خبير من 80 فما فوق.#نتائج_الرخصة_المهنية
— عبدالله السلطان (@3bdAllah_Sultan) January 14, 2023