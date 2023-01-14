ممارس ومتقدم وخبير.. مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة

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مع إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية في رسائل SMS على جوالات المعلمين، يبحث المعلمون عن درجات اجتياز الاختبار.

وفي هذا السياق، أوضح المعلم عبدالله السلطان، ماجستير توجيه و إرشاد تربوي عبر حسابه في “تويتر”، مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة.

مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية

وقال السلطان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن درجات اجتياز الرخصة المهنية على ثلاث مراتب كالتالي:

– معلم ممارس من 50 إلى 69.

– معلم متقدم من 70 إلى 79.

– معلم خبير من 80 فما فوق.

وسائل إعلان نتيجة الرخصة المهنية

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- عبر موقع قياس (اضغط هنا) – النتائج يوم الأحد.

3- رابط اصدار الرخص المهنية (اضغط هنا)

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شروط الحصول على الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين:

الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

أما الجزء الثاني: فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

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المعايير والمسارات المهنية للمعلمين:

ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية:

تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

المجال الثاني: المعرفة المهنية

المجال الثالث: الممارسة المهنية

وتقاس هذه المجالات وفقا للمعايير الرئيسة وعددها 10 معايير هي:

المعيار الأول: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية

المعيار الثاني: التطوير المهني المستمر

المعيار الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

المعيار الرابع: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية

المعيار الخامس: المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه

المعيار السادس: المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

المعيار السابع: المعرفة بطرق التدريس العامة

المعيار الثامن: التخطيط للتدريس وتنفيذه

المعيار التاسع: تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم

المعيار العاشر: التقويم

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درجات اجتياز #الرخصة_المهنية

🔹معلم ممارس من 50 إلى69.

🔹معلم متقدم من 70 إلى79.

🔹معلم خبير من 80 فما فوق.#نتائج_الرخصة_المهنية — عبدالله السلطان (@3bdAllah_Sultan) January 14, 2023