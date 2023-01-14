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الوضع خطير.. الصحة العالمية تدعو الصين لتقديم مزيد من البيانات عن تفشي كورونا
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الوضع خطير.. الصحة العالمية تدعو الصين لتقديم مزيد من البيانات عن تفشي كورونا

الوضع خطير.. الصحة العالمية تدعو الصين لتقديم مزيد من البيانات عن تفشي كورونا

الوضع خطير.. الصحة العالمية تدعو الصين لتقديم مزيد من البيانات عن تفشي كورونا
١٢:٤٤:٤١ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

عاد فيروس كورونا المستجد للتفشي في عدد من المقاطعات الصينية بشكل مخيف، الأمر الذي أدى إلى فرض تعليمات صارمة وطارئة على السكان من قبل السلطات.

من جانبها رحبت منظمة الصحة العالمية بنشر بكين بيانات جديدة عن إصابات كورونا لديها، وطالبتها بتقديم مزيد من المعلومات حول الجائحة في مقاطعاتها.

وقالت المنظمة في بيان إن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس تناول المسألة في اتصال مع مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين ما شياو وي.

وذكرت في بيان أن “تيدروس أكد مجددا على أهمية المزيد من التعاون والشفافية من جانب الصين”.

تحليل المعطيات

وقالت المنظمة في بيانها إنها بصدد “تحليل المعطيات التي تغطي الفترة من بداية ديسمبر إلى 12 يناير الحالي، والتي تسمح بفهم أفضل للوضع الوبائي وتداعيات هذه الموجة على الصين”.

وأضاف البيان أن “منظمة الصحة العالمية طلبت أن يتم تبادل هذا النوع من المعلومات التفصيلية معنا ومع الجمهور”.

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم أنها سجّلت على الأقل 60 ألف وفاة على صلة بالفيروس بين 8 ديسمبر و12 يناير.

وفي ديسمبر أجرت الصين إعادة نظر في منهجيتها المعتمدة لإحصاء وفيات كورونا، وبات يدرج في الإحصائيات حصرا من يكون السبب المباشر لوفاتهم فشل الجهاز التنفسي المرتبط بالفيروس.

وقد أثار التعديل جدلا إذ أن وفيات كثيرة لم تعد تدرج ضمن حصيلة كورونا.

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الكلمات الدلالية:
الصحة العالمية الصين تفسي كورونا كورونا

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