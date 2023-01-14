عجوز تركية مصابة بالزهايمر نسيت أسماء أولادها لكنها لم تنسى كتاب الله (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لامرأة عجوز تركية مصابة بالزهايمر، حيث اختبرتها حفيدتها عن أسماء أبنائها وبعض الأهل لكنها لم تتذكرهم، بينما بسؤالها عن دينها والأنبياء الذين تم ذكرهم في القرآن الكريم أجابت بشكل مُتقن.

وفي الفيديو سألتها حفيدتها عن اسم والدها، فأجابت العجوز بأنها لا تعرف، فسألتها عن أمها فأجابت بأنها لا تعرف أحد منهما.

فقالت حفيدتها: أعندك أولاد؟.. فأكدت الجدة بأن لديها اثنين من الأبناء لكنها نسيت أسمائهما.

ثم سألتها الحفيدة من ربك؟.. فقالت: ربي الله.. فسألتها: من أمة من أنت؟.. فقالت: أمة نبي آخر الزمن.

ثم سألتها الحفيدة: كم نبي مر ذكره في القرآن الكريم؟

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فأجابت العجوز بذكر جميع الأنبياء كما ذكرهم القرآن الكريم، كما أكدت إيمانها باليوم الآخر والقضاء والقدر ونطقت شهادة التوحيد، وفي النهاية سألتها الفتاة: من أنا، فأجابت الجدة بأنها لا تعرفها.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين لها بالصحة وطول العمر.