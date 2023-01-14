السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عجوز تركية مصابة بالزهايمر نسيت أسماء أولادها لكنها لم تنسى كتاب الله (فيديو)
مواقيت الصلاة بجميع المناطق.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر
تشكيلات كثيفة من السحب في سماء جدة تبشر بهطول الأمطار (فيديو)
وظائف شاغرة في مترو الرياض.. رابط التقديم
200 مشرف و4 آلاف عامل.. شؤون الحرمين ترفع مستوى السلامة وجهودها الخدمية خلال هطول الأمطار
تعرض لشجار.. سكين بقي داخل جسد شاب 26 عاما

الرئيسية

 /

منوعات

 /

عجوز تركية مصابة بالزهايمر نسيت أسماء أولادها لكنها لم تنسى كتاب الله (فيديو)

عجوز تركية مصابة بالزهايمر نسيت أسماء أولادها لكنها لم تنسى كتاب الله (فيديو)

عجوز تركية مصابة بالزهايمر نسيت أسماء أولادها لكنها لم تنسى كتاب الله (فيديو)
١٢:٠٤:٤٦ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لامرأة عجوز تركية مصابة بالزهايمر، حيث اختبرتها حفيدتها عن أسماء أبنائها وبعض الأهل لكنها لم تتذكرهم، بينما بسؤالها عن دينها والأنبياء الذين تم ذكرهم في القرآن الكريم أجابت بشكل مُتقن.

وفي الفيديو سألتها حفيدتها عن اسم والدها، فأجابت العجوز بأنها لا تعرف، فسألتها عن أمها فأجابت بأنها لا تعرف أحد منهما.

فقالت حفيدتها: أعندك أولاد؟.. فأكدت الجدة بأن لديها اثنين من الأبناء لكنها نسيت أسمائهما.

ثم سألتها الحفيدة من ربك؟.. فقالت: ربي الله.. فسألتها: من أمة من أنت؟.. فقالت: أمة نبي آخر الزمن.

ثم سألتها الحفيدة: كم نبي مر ذكره في القرآن الكريم؟

اقرأ ايضًا:

فيديو مؤثر.. شيخ يراجع القرآن مع والده المُسن وعندما يتوقف يأتيه الرد

فأجابت العجوز بذكر جميع الأنبياء كما ذكرهم القرآن الكريم، كما أكدت إيمانها باليوم الآخر والقضاء والقدر ونطقت شهادة التوحيد، وفي النهاية سألتها الفتاة: من أنا، فأجابت الجدة بأنها لا تعرفها.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين لها بالصحة وطول العمر.

 

 

 

 

 

الكلمات الدلالية:
الاسلام الزهايمر القرآن الكريم عجوز تركية منوعات

مواد ذات صلة

المزيد
فريق علمي يتوصل لفك رموز الشفرة الوراثية لـ«الإبل العربية» ويحدد موطنها الأصلي

فريق علمي يتوصل لفك رموز الشفرة الوراثية لـ«الإبل العربية» ويحدد موطنها الأصلي

١٠:٠٥ م، الأثنين، ١٦ مايو ٢٠١٦
بالفيديو.. الشرطة الصينية تقود قطيعاً من الماشية بسبب «حريق»

بالفيديو.. الشرطة الصينية تقود قطيعاً من الماشية بسبب «حريق»

١٠:١٢ م، الثلاثاء، ٢٠ يونيو ٢٠١٧
بالصور.. «Lanzante» تكشف عن أحدث إبداعاتها «مكلارين P1 LM»

بالصور.. «Lanzante» تكشف عن أحدث إبداعاتها «مكلارين P1 LM»

٠٣:٤٦ ص، الجمعة، ٢٤ يونيو ٢٠١٦
فيديوهات ساخرة وغاضبة.. البحث عن  حسن نصر الله «أبو رغال» في مجاري الصرف الصحي

فيديوهات ساخرة وغاضبة.. البحث عن  حسن نصر الله «أبو رغال» في مجاري الصرف الصحي

٠١:٤٧ ص، الخميس، ١٣ يناير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *