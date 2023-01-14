وظائف شاغرة في مترو الرياض.. رابط التقديم

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أعلنت سيمينز الألمانية الدولية “SIEMENS”، المشغلة لمترو الرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير تسويق خدمة العملاء.

مدير المنتج الرقمي للمختبر – التشخصيات المعملية.

تمويل خدمة العملاء.

تطوير أعمال خدمة العملا.

مدير منتجات.

مهندس المؤسسة.

الدعم التجاري – متدرب.

منسق تسويق – متدرب.

مهندس مبيعات المشاريع.

محاسب.

مهندس مشروع.

مسؤول الأعمال.

مهندس وصفة طبية.

طالب / متدرب – مشروع مترو الرياض.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت سيمينز الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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