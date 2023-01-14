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تشكيلات كثيفة من السحب في سماء جدة تبشر بهطول الأمطار (فيديو)
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تشكيلات كثيفة من السحب في سماء جدة تبشر بهطول الأمطار (فيديو)

تشكيلات كثيفة من السحب في سماء جدة تبشر بهطول الأمطار (فيديو)

تشكيلات كثيفة من السحب في سماء جدة تبشر بهطول الأمطار (فيديو)
١١:٢١:٥٦ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر تشكيلات كثيفة من السحب في سماء جدة تبشر بهطول الأمطار.

وأظهر المقطع، تشكيلات من السحب تحجب الأفق في جدة، تبشر بهطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

سماء غائمة جزئياً

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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