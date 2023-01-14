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200 مشرف و4 آلاف عامل.. شؤون الحرمين ترفع مستوى السلامة وجهودها الخدمية خلال هطول الأمطار

200 مشرف و4 آلاف عامل.. شؤون الحرمين ترفع مستوى السلامة وجهودها الخدمية خلال هطول الأمطار

200 مشرف و4 آلاف عامل.. شؤون الحرمين ترفع مستوى السلامة وجهودها الخدمية خلال هطول الأمطار
١٠:٥٢:١٦ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثله في وكالة الرئاسة العامة للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام.

4 آلاف عامل و200 مشرف

حيث جنَّدت الوكالة أكثر من (٢٠٠) مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من (٤٠٠٠) عامل وعاملة.

وبيَّن وكيل الرئيس العام للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بن عمر بالعمش،أنه قد تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور وقف الأمطار بربع ساعة وقامت الرئاسة بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفعال في عملية التجفيف حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة (٥٠٠) آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.

وأكد أن الوكالة تكثف استعداتها لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، كما قامت بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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وأفاد بالعمش أنه تم توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

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اخبار السعودية الارصاد العاصمة المقدسة امطار مكة شؤون الحرمين

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