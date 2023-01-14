السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
تشكيلات كثيفة من السحب في سماء جدة تبشر بهطول الأمطار (فيديو)
وظائف شاغرة في مترو الرياض.. رابط التقديم
200 مشرف و4 آلاف عامل.. شؤون الحرمين ترفع مستوى السلامة وجهودها الخدمية خلال هطول الأمطار
تعرض لشجار.. سكين بقي داخل جسد شاب 26 عاما
صندوق الاستثمارات العامة يعلن وظائف مساعدين لحملة الدبلوم والبكالوريوس
193 ألف عامل خلال 3 أشهر.. ارتفاع العمالة المنزلية في المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تعرض لشجار.. سكين بقي داخل جسد شاب 26 عاما

تعرض لشجار.. سكين بقي داخل جسد شاب 26 عاما

تعرض لشجار.. سكين بقي داخل جسد شاب 26 عاما
١٠:٤٩:٤٦ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

لم يدرك الشاب الجزائري طارق فليليسه، 44 عاما، سر الآلام التي يشعر بها في جسده، منذ وقت طويل، تجاوز 26 عاما، إلى أن تمكن فريق طبي تونسي من كشف اللغز.

استخراج بقايا سكين

واستخرج الفريق الطبي، بقيادة الجراح خير الدين الزاهي، بقايا سكين علقت في جسد فليلسه، ظلت في مكانها نحو 26 عاما، بعد أن تعرض لشجار عام 1997.

على بعد 5 سنتمترات تحت الجلد

وقال فليلسه إنه حمل السكين في ظهره منذ كان عمره 18 عاما، إذ لم ينتبه الأطباء الذين أسعفوه بعد إصابته في الشجار إلى وجود السكين على بعد 5 سنتمترات تحت جلد جسده، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وحسب روايته، قام الأطباء بخياطة الجرح، لكنه ظل يعاني من آلام لم يفهم مصدرها، مما اضطره لتعاطي الأدوية المسكنة لسنوات طويلة ومواجهة متاعب نفسية.

اقرأ أيضا:

رابع حالة خلال شهر.. حادثة طعن داخل بنك في سلطنة عمان

قرب النخاع الشوكي

وتابع: “بعد زيارات متتالية للأطباء بسبب الآلام اختلفت تشخيصاتهم لحالتي، إلى أن أكد لي الأطباء في مستشفى سطيف بالجزائر عام 2022 أن صور الأشعة توضح وجود نصل مغروس في جسدي قرب العمود الفقري”.

وقال: “أبدى الأطباء تحفظهم على إجراء جراحة لإزالته خوفا من إصابتي بالشلل، وذلك جراء انغراس الآلة الحادة في مناطق حيوية وقرب النخاع الشوكي، غير أنني قررت مواصلة العلاج خارج الجزائر من أجل إجراء الجراحة”.

الكلمات الدلالية:
بقايا سكين شاب تعرض لشجار شاب جزائري فريق طبي تونسي

مواد ذات صلة

المزيد
سوريا.. النظام يستخدم أسلحة «محرمة دولياً» ضد المدنيين في «داريا»

سوريا.. النظام يستخدم أسلحة «محرمة دولياً» ضد المدنيين في «داريا»

٠٥:٤٤ م، السبت، ١٥ أغسطس ٢٠١٥
القتل حدًّا بمواطن استدرج آخر وأطلق النار عليه في أبها

القتل حدًّا بمواطن استدرج آخر وأطلق النار عليه في أبها

١٢:٥٧ م، الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠١٥
موقع أمريكي: «ترامب» وصل للرئاسة بدعم من المحافظين والطائفة المسيحية

موقع أمريكي: «ترامب» وصل للرئاسة بدعم من المحافظين والطائفة المسيحية

١٢:٠٩ ص، الأربعاء، ٢٥ يناير ٢٠١٧
مكة.. فلاش إحدى سيارات ساهر يصوّر وسائقها غير موجود (فيديو)

مكة.. فلاش إحدى سيارات ساهر يصوّر وسائقها غير موجود (فيديو)

١١:٤٤ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *