تعرض لشجار.. سكين بقي داخل جسد شاب 26 عاما

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لم يدرك الشاب الجزائري طارق فليليسه، 44 عاما، سر الآلام التي يشعر بها في جسده، منذ وقت طويل، تجاوز 26 عاما، إلى أن تمكن فريق طبي تونسي من كشف اللغز.

استخراج بقايا سكين

واستخرج الفريق الطبي، بقيادة الجراح خير الدين الزاهي، بقايا سكين علقت في جسد فليلسه، ظلت في مكانها نحو 26 عاما، بعد أن تعرض لشجار عام 1997.

على بعد 5 سنتمترات تحت الجلد

وقال فليلسه إنه حمل السكين في ظهره منذ كان عمره 18 عاما، إذ لم ينتبه الأطباء الذين أسعفوه بعد إصابته في الشجار إلى وجود السكين على بعد 5 سنتمترات تحت جلد جسده، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وحسب روايته، قام الأطباء بخياطة الجرح، لكنه ظل يعاني من آلام لم يفهم مصدرها، مما اضطره لتعاطي الأدوية المسكنة لسنوات طويلة ومواجهة متاعب نفسية.

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قرب النخاع الشوكي

وتابع: “بعد زيارات متتالية للأطباء بسبب الآلام اختلفت تشخيصاتهم لحالتي، إلى أن أكد لي الأطباء في مستشفى سطيف بالجزائر عام 2022 أن صور الأشعة توضح وجود نصل مغروس في جسدي قرب العمود الفقري”.

وقال: “أبدى الأطباء تحفظهم على إجراء جراحة لإزالته خوفا من إصابتي بالشلل، وذلك جراء انغراس الآلة الحادة في مناطق حيوية وقرب النخاع الشوكي، غير أنني قررت مواصلة العلاج خارج الجزائر من أجل إجراء الجراحة”.