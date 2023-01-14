صندوق الاستثمارات العامة يعلن وظائف مساعدين لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن توفر وظائف إدارية متعددة بمسمى مساعد تنفيذي (Executive Assistant) لحملة الدبلوم أو البكالوريوس ، على النحو التالي:



الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، إدارة المكاتب، السكرتارية، السكرتارية التنفيذية، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المساندة الإدارية.

– إتقان برامج مايكروسوفت أوفيس (خصوصاً برامج أكسل وباوربوينت).

– المعرفة بنظم وإجراءات إدارة المكاتب مع معرفة جيدة في العمل بمعدات المكاتب مثل الطابعات وغيرها.

– مهارات ممتازة في (التواصل، إدارة الوقت، تحديد أولويات العمل، الاهتمام في التفاصيل، حل مشكلات العمل).

– مهارات تنظيمية قوية مع القدرة على تعدد المهام

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).



المهام والمسؤوليات:

– تقديم الدعم السكرتاري والإداري بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.

– الرد على جميع المراسلات والمكالمات وتوجيهها.

– تنظيم وجدولة المواعيد وتخطيط الاجتماعات وأخذ بنود مفصلة عنها.

– كتابة رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والخطابات والمساعدة في إعداد التقارير المجدولة بإنتظام.

– تطوير نظم الإيداع والحفظ للوثائق والملفات وقوائم الاتصال.

– العمل كنقطة اتصال للزوار والعملاء الداخليين والخارجيين.

– الاحتفاظ بسجلات جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع المحدد والتوضيح والعرض على الإدارة.

– الإشراف على المهام الموكلة لمدير المشروع بالوكالة حسب تعليمات الإشراف.



نبذة عن الصندوق:

صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس في عام 1971م بموجب مرسوم ملكي بمهمة أساسية وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ومشاريع داخل المملكة وخارجها.



طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم السبت 1444/6/21هـ (الموافق 2023/1/14م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا )