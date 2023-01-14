193 ألف عامل خلال 3 أشهر.. ارتفاع العمالة المنزلية في المملكة

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ارتفع عدد العمالة المنزلية في المملكة بنسبة 5.7% خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى نحو 3.58 مليون، مقابل 3.39 مليون في نهاية الربع الثاني من العام ذاته، بزيادة تقارب 193 ألف عامل خلال ثلاثة أشهر.

الأعلى منذ 2019

وتعد الزيادة خلال الربع الثالث هي الأعلى منذ الربع الرابع 2019 البالغ حينها 464.9 ألف، وجاءت الزيادة بشكل رئيس خلال الربع الثالث 2022 من ارتفاع عدد “الخدم وعمال تنظيف المنازل” 155.5 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر، فيما ارتفع عدد السائقين 32.7 ألفا.

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ثلث العمالة الأجنبية

ويمثل عدد العمالة المنزلية بنهاية الربع الثالث 2022 نحو ثلث العمالة الأجنبية في المملكة، بنسبة 32.8% إجمالا، البالغ 10.9 مليون مشتغل، فيما تمثل نسبة 66.8% أي حوالي 7.27 مليون، يعملون في القطاع الخاص، ويخضعون لأنظمة التأمينات الاجتماعية، بينما 0.4% أي حوالي 44.8 ألف، خاضعون لأنظمة الخدمة المدنية، حسب “الاقتصادية”.

وتشمل العمالة المنزلية في المملكة ، تسعة أنواع من المهن، هي:

– مديرو المنازل

– السائقون

-الخدم وعمال تنظيف المنازل

– الطباخون ومقدمو الطعام

– حراس المنازل والعمائر والاستراحات

– مزارعو المنازل

– خياطو المنازل

-الممرضون والصحيون

– المدرسون الخصوصيون والمربيات