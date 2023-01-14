صعود جماعي لسوق الأسهم والنفط والذهب

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حقق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، بختام الأسبوع الماضي، ارتفاعا جديدا، للأسبوع الثالث في أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أغسطس، فيما أغلق النفط على مكاسب أسبوعية، ولحق به الذهب.

مؤشر سوق الأسهم

أنهى مؤشر السوق جلسة الخميس الماضي، على ارتفاع بنسبة 1.2 %، مغلقا عند 10744 نقطة (+ 127 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

جاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات مع تحسن مستوى نشاط السوق، لتزيد السيولة 3.7 مليار وتصل إلى 21.7 مليار ريال.

الأسهم الأكثر ارتفاعا وهبوطا

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا ساكو بنحو 4.5% ليبلغ 30.10 ريال، يليه الجوف بـ4.2% ليصل إلى 48.70 ريال، وحل ثالثا سهم الخليج للتدريب 3.95% حيث أغلق عند 15.28 ريال، حسب “الاقتصادية”.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا “عطاء” بواقع 2.9% ليغلق عند 56 ريالا، يليه الحمادي بـ2.4% إلى 43.30 ريال، وحل ثالثا سهم سلامة بـ1.9% إلى 13.22 ريال.

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مكاسب أسبوعية للنفط

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية ملحوظة بدعم التفاؤل حيال آفاق الطلب من الصين.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفاعًا 1.5% أو 1.25 دولار لتصل إلى 85.28 دولار للبرميل عند التسوية، مع مكاسب أسبوعية 8.5%.

كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.9% أو 1.47 دولار عند 79.86 دولار للبرميل، ليرتفع بنحو 8.2% هذا الأسبوع.

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الذهب يصعد أسبوعيا

وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستويات 1900 دولار للأوقية، عند تسوية تعاملات الجمعة الثالث عشر من يناير، وذلك لأول مرة منذ أبريل العام الماضي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.25% أو 22.9 دولار إلى 1921.70 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.8%، حسب “CNBC عربية”.

الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في 9 أشهر

وفي سياق مواز، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، يوم الجمعة الماضي، بدعم من أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك ومع صدور بيانات اقتصادية متفائلة في بريطانيا.