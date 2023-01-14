هل يؤثر البَرَد على الزراعة؟ برنامج ريف يجيب
تواصل – فريق التحرير:
أوضح برنامج ريف، مدى تأثير البَرَد على التربة والمزروعات والنباتات والمحاصيل الزراعية.
وقال برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن البَرَد يؤدي إلى تجمد المياه داخل أنسجة النباتات مما يؤدي إلى اختناق النبتة بزيادة حجم الماء المتجمد داخلها.
البرد والمحاصيل الزراعية
وأضاف برنامج ريف: “يسبب البَرَد أيضا تمدد التربة وتقلصها والذي له دور كبير في تلف جذور النباتات”.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، إضافة 7 منتجات متعددة للدعم، مؤكدا أن الدعم المقدم للمستفيدين غير مسترد.
وأوضح البرنامج، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المنتجات الجديدة المضافة والمشمولة بالدعم تشمل:
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– الحناء
– الرمان
– اللوز البجلي
– الشعير البعلي
– البخارة
– الخوخ
– المشمش.
وأشار برنامج ريف، إلى أن الدعم يختلف حسب “عدد الشتلات أو الأشجار، وحسب كمية الإنتاج من المحاصيل”.
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