هل يؤثر البَرَد على الزراعة؟ برنامج ريف يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج ريف، مدى تأثير البَرَد على التربة والمزروعات والنباتات والمحاصيل الزراعية.

وقال برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن البَرَد يؤدي إلى تجمد المياه داخل أنسجة النباتات مما يؤدي إلى اختناق النبتة بزيادة حجم الماء المتجمد داخلها.

البرد والمحاصيل الزراعية

وأضاف برنامج ريف: “يسبب البَرَد أيضا تمدد التربة وتقلصها والذي له دور كبير في تلف جذور النباتات”.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، إضافة 7 منتجات متعددة للدعم، مؤكدا أن الدعم المقدم للمستفيدين غير مسترد.

وأوضح البرنامج، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المنتجات الجديدة المضافة والمشمولة بالدعم تشمل:

اقرأ أيضا:

– الحناء

– الرمان

– اللوز البجلي

– الشعير البعلي

– البخارة

– الخوخ

– المشمش.

وأشار برنامج ريف، إلى أن الدعم يختلف حسب “عدد الشتلات أو الأشجار، وحسب كمية الإنتاج من المحاصيل”.

اقرا أيضًا:

برنامج ريف: 5 خطوات لزراعة الشعير البعلي على مياه الأمطار