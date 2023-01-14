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اشتباكات مسلحة بين الحوثيين ونازحين في الجوف
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اشتباكات مسلحة بين الحوثيين ونازحين في الجوف

اشتباكات مسلحة بين الحوثيين ونازحين في الجوف

اشتباكات مسلحة بين الحوثيين ونازحين في الجوف
٠٩:٣٨:٤٥ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت اشتباكات مسلحة بين عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ونازحي مخيم الحبل بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

البحث عن مطلوبين

وجرت الاشتباكات في ساعات مبكرة من فجر اليوم السبت، بعد قيام مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي، بمداهمة مخيم “الحبل” شرقي مديرية اليتمة بقوة السلاح”، حسب مصادر إعلامية يمنية.

وقال نازحون إن مسلحي الميليشيا داهموا المخيم للبحث عن مطلوبين، ولكن رفض النازحون السماح لهم بالدخول إلى المخيم المكتظ بالنساء والأطفال، وجراء تعنت ورعونة ميليشيا الحوثي تفجّر الوضع ما أدّى إلى تبادل إطلاق النار، الذي تسبب في إشاعة حالة من الخوف بين الأطفال والنساء، حسب “العربية”.

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حوادث ممنهجة

يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية لجأت إلى تشكيل عصابات لاغتيال زعماء وقيادات قبلية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأبرزها العاصمة صنعاء.

واغتالت عصابات حوثية الزعيم القبلي ناصر طماح الكميم، في مديرية الحدأ، ظهر الأحد الماضي، في حي دار سلم بالعاصمة صنعاء، ولاذوا بالفرار.

ووفقاً لمصدر قبلي، فإن المسلحين فروا عقب قتلهم الزعيم القبلي في الشارع العام، أثناء قيادة سيارته.

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أخبار اليمن اشتباكات مسلحة المليشيا الانقلابية في اليمن مخيم الحبل مليشيا الحوثي

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