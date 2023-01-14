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“الحج والعمرة” توضح موقف تسجيل مواطني الخليج المقيمين بالمملكة

“الحج والعمرة” توضح موقف تسجيل مواطني الخليج المقيمين بالمملكة

“الحج والعمرة” توضح موقف تسجيل مواطني الخليج المقيمين بالمملكة
٠٩:٢٣:١٢ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه ليس متاح لمواطني دول الخليج المقيمين في المملكة حالياً، التسجيل عبر المقاعد المخصصة لشركات ومؤسسات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام.

تسجيل حجاج الداخل

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لمواطني الخليج التسجيل عبر البعثات الخاصة ببلدانهم، في حين أن تسجيل حجاج الداخل سيقتصر على من لديه الهوية الوطنية أو إقامة سارية المفعول خلال مدة التسجيل التي ستنتهي في السابع من شهر ذي الحجة للعام الحالي.

وأشارت “الحج والعمرة” إلى أن ن من حج في موسم الحج الماضي ١٤٤٣ يمكنه الحج هذا العام، شريطة أن يكون مَحرماً مستثنى لأنثى كزوج أو أخ أو ابن أو أب، حسب “عكاظ”.

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منشآت حجاج الداخل

ولفتت الوزارة إلى أنه يحق لمنشأة حجاج الداخل عرض خدمات إضافية على باقات الحج المعلنة عبر المسار الإلكتروني بأسعار إضافية، ويمكن للحاج اختيار هذه الخدمات وسداد قيمتها على برنامج الحج خلال عملية الحجز.

وفي الوقت نفسه، نبهت الوزارة إلى أنه لا يمكن تغيير منشأة الحج بعد الحجز، لافتة إلى أنه تمت إزالة خاصية شراء الهدي والأضاحي من الباقات حتى إشعار لاحق.

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