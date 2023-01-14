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برعاية خادم الحرمين.. جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة
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برعاية خادم الحرمين.. جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

برعاية خادم الحرمين.. جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

برعاية خادم الحرمين.. جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة
٠٨:٣٧:٢٦ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تنظم جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين لأبحاث الحجّ والعمرة والزّيارة الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزّيارة وذلك في 29 جمادى الآخرة – 1 رجب 1444هـ بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية في جامعة أم القرى تحت شعار “نحو تجربة متميزة لخدمة ضيوف الرحمن”.

برعاية من خادم الحرمين

يأتي هذا برعاية خادمِ الحرمين الشّريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبحضور صاحبِ السّموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادمِ الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى تركي بن سليمان العمرو، أن الملتقى يعقد بمشاركة من الباحثين الأكاديميين المتخصصين، وممثلي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث.

أهداف الملتقى

ويهدف إلى إبراز أهم التجارب والجهود:

– تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن.

– توفير الوعاء العلمي للنشر.

– توفير بيئة علمية لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستفادة.

– تشجيع الابتكار والأبحاث العلمية في مجال خدمات قطاع الحج والعمرة، وخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف أن الملتقى يخدم 16 هدفاً، إضافة إلى 6 برامج من أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030.

محاور علمية وورش عمل:

وأشار إلى أن الملتقى يشمل (7) جلسات علمية، يناقش فيها (33) متحدثاً عدداً من المحاور العلمية، إضافة إلى ورش عمل وجلسات للملصقات العلمية، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسة تناقش ثقافة تجربة الضيف وأهميَّتها في تحقيق رضا ضيوف الرَّحمن عن جودة الخدمات المقدمة لهم وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم.

كما يشمل تطبيق أفضل الممارسات المحليَّة والعالميَّة في مفهوم تجربة الضيف وتطبيقاته في منظومة الحجّ والعمرة، فضلاً عن توفير منظومة متكاملة لضبط العمليَّات وتقديم خدمات مؤسسية مبتكرة تعزِّز الاستدامة، وتسهم في إدارة الأزمات وتحويل التَّحديات لتجارب مميزة.

الكلمات الدلالية:
أبحاث الحج والعمرة الملتقى العلمي جامعة أم القرى خادم الحرمين

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