بعد إغلاقه لساعات.. إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، مساء اليوم السبت، فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد إغلاقه لعدة ساعات بسبب الأحوال الجوية .

وأعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، في وقت سابق، إغلاق طريق الهدا، في الاتجاهين، احترازيا، بسبب هطول الأمطار.

إغلاق طريق الهدا حرصا على سلامة الجميع

وأوضح الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، أن طريق الهدى مغلق بشكل مؤقت، في الاتجاهين، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.

وفي الثاني من يناير الجاري، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاقًا مؤقتًا لطريق “الهدا”، الذي يقع غرب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، احترازيًا بالاتجاهين، وذلك نتيجة لاستمرار تواصل سقوط الأمطار بغزارة على المنطقة.

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فتح طريق الهدا بعد إغلاقه بسبب الأمطار

هطول أمطار بعدة مناطق:

وفي سيق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن توقعاته اليوم، بهطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، متوقعًا حالة من الضباب على أجزاء من هذه المناطق:

1 – المنطقة الشرقية، وتشمل “البطحاء وحرض وسلوى”.

2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “حزم الجلاميد وطريف والعويقيلة ورفحاء”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل”الباحة والعقيق والقرى والمخواة وبلجرشي وبني حسن”.

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