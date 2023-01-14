تتعارض مع الصلاة.. رئيس نادي سابق يطالب رابطة دوري “روشن” بتعديل مواعيد المباريات

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طالب صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك السعودي سابقاً، والمشرف العام على المنتخب الأوليمبي، بتعديل مواعيد بعذ مباريات كرة القدم، بما لا يتعارض مع مواعيد الصلاة.

تتعارض مع مواعيد صلاتي العصر والمغرب

وذكر أبو نخاع أن مواعيد بعض المباريات قد يتعارض مع توقيت صلاتي العصر والمغرب، مطالبا بضرورة تعديل مواعيد المباريات، لعدم إلهاء الناس عن الصلاة.

وكتب أبو نخاع، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اخواني في رابطة دوري روشن السعودي، ولجنة المسابقات، والناقل الرسمي، توقيت المباريات يتعارض في الأغلب مع أوقات الصلاة، بالذات صلاة العصر والمغرب، نرجو مراعاة الله، ولا تكونوا سبب إلهاء الشباب والمتابعين عن أداء الصلاة في المسجد”.

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احترموا مواعيد الأذان والصلاة

وفي واقعة مشابهة، حث أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان، الذي يلعب في الدوري المصري لكرة القدم، مسؤولي الكرة في مصر على تحديد مواعيد المباريات بما لا يتعارض مع مواقيت الصلاة.

وكتب الرمادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” “نداء إلي من ينظم مواعيد جدول المبارايات احترموا شعائرنا وأحترموا مواعيد الأذان والصلاة يرحمكم الله فلا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة”.