استفسارات بشأن تأخر إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية؟ وتقويم التعليم تتفاعل

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع استفسارات عدد من المعلمين والمعلمات بشأن تأخر إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية.

ووجه أحد المستفيدين تساؤلا على حساب العناية بالمستفيدين لهيئة تقويم التعليم عن سبب تأخر نتائج اختبارات الرخصة المهنية.

وأجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب بقولها : “ستصلك الرسالة النصية بنتيجة اختبارك خلال الساعات القادمة.. بالتوفيق”.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين:

الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

أما الجزء الثاني: فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

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المعايير والمسارات المهنية للمعلمين:

ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية:

تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

المجال الثاني: المعرفة المهنية

المجال الثالث: الممارسة المهنية

وتقاس هذه المجالات وفقا للمعايير الرئيسة وعددها 10 معايير هي:

– المعيار الأول: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية

– المعيار الثاني: التطوير المهني المستمر

– المعيار الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

– المعيار الرابع: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية

– المعيار الخامس: المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه

– المعيار السادس: المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

– المعيار السابع: المعرفة بطرق التدريس العامة

– المعيار الثامن: التخطيط للتدريس وتنفيذه

– المعيار التاسع: تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم

– المعيار العاشر: التقويم

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