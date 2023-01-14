 وظائف لدى شركة آبل للعمل في الدمام

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة آبل Apple، عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة، في مجال التوزيع والمبيعات، للعمل في الدمام، مع ملاحظة أن افضلية التقديم للمواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير متجر أبل – الدمام

المسؤوليات