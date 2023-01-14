وظائف لدى شركة آبل للعمل في الدمام
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة آبل Apple، عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة، في مجال التوزيع والمبيعات، للعمل في الدمام، مع ملاحظة أن افضلية التقديم للمواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير متجر أبل – الدمام
المسؤوليات
المسؤوليات
- التواصل مع العملاء لتقديم تجربة عملاء متميزة.
- تحقيق أعلى مستوى من النزاهة والصدق والمساءلة في كل ما تفعله كل يوم.
- التواصل الفعال مع العملاء
- دعم موظفي المتجر والشركاء الرئيسيين داخل المتجر من خلال التواصل والتعاون والتدريب.
- دعم كفاءة البيانات المالية للأعمال، واستراتيجيات الحفاظ على النمو المربح.
طريقة التقديم
وللمزيد من المعلومات والاطلاع علي الوصف الوظيفي والتقديم على الوظائف الرجاء الضغط علي الرابط التالي (اضغط هنا).
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