السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
 وظائف لدى شركة آبل للعمل في الدمام
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 وظائف لدى شركة آبل للعمل في الدمام

 وظائف لدى شركة آبل للعمل في الدمام

 وظائف لدى شركة آبل للعمل في الدمام
٠٦:٢٩:٢٧ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة آبل Apple، عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة،  في مجال التوزيع والمبيعات، للعمل في الدمام، مع ملاحظة أن افضلية التقديم للمواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:  

مدير  متجر أبل – الدمام
المسؤوليات 
  • التواصل مع العملاء لتقديم تجربة عملاء متميزة.
  • تحقيق أعلى مستوى من النزاهة والصدق والمساءلة في كل ما تفعله كل يوم.
  • التواصل الفعال مع العملاء
  • دعم موظفي المتجر والشركاء الرئيسيين داخل المتجر من خلال التواصل والتعاون والتدريب.
  • دعم كفاءة البيانات المالية للأعمال، واستراتيجيات الحفاظ على النمو المربح.

طريقة التقديم

وللمزيد من المعلومات والاطلاع علي الوصف الوظيفي والتقديم على الوظائف الرجاء الضغط علي الرابط التالي (اضغط هنا).

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