تقويم التعليم تحدد الدرجة المطلوبة لاجتياز اختبار الرخصة المهنية.. 3 قنوات للاستعلام عن النتائج

تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدرجة المطلوبة لاجتياز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على تساؤلات بشأن درجة اجتياز اختبار الرخصة المهنية.

وأجابت الهيئة بقولها إن درجة الاجتياز المطلوبة هي 50 درجة؛ كما أن كل مستوى من مستويات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية يتطلب حد أدنى للدرجة يجب تحقيقها في كلا الاختبارين.

اقرأ أيضاً

في 36 مادة.. تعرف على مواعيد اختبار التخصصات في الرخصة المهنية

إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية العام خلال ساعات.. كيف تتعرف على النتيجة؟

قنوات إعلان نتيجة الرخصة المهنية

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- عبر موقع قياس (اضغط هنا) – النتائج يوم الأحد.

3- رابط اصدار الرخص المهنية (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

“تقويم التعليم”: 43% من المعلمين حصلوا على الرخصة المهنية وهذا موعد نتائج الاختبارات

شروط الحصول على الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين:

الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

أما الجزء الثاني: فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

المعايير والمسارات المهنية للمعلمين:

ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية

تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

المجال الثاني: المعرفة المهنية

المجال الثالث: الممارسة المهنية

وتقاس هذه المجالات وفقا للمعايير الرئيسة وعددها 10 معايير هي:

المعيار الأول: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية

المعيار الثاني: التطوير المهني المستمر

المعيار الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

المعيار الرابع: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية

المعيار الخامس: المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه

المعيار السادس: المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

المعيار السابع: المعرفة بطرق التدريس العامة

المعيار الثامن: التخطيط للتدريس وتنفيذه

المعيار التاسع: تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم

المعيار العاشر: التقويم