“أمن الطرق” يعلن إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين احترازيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، منذ قليل، إغلاق طريق الهدا، في الاتجاهين، احترازيا، بسبب هطول الأمطار.

حرصا على سلامة الجميع

وأوضح الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، أن طريق الهدى مغلق بشكل مؤقت، في الاتجاهين، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.

وفي الثاني من يناير الجاري، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاقًا مؤقتًا لطريق “الهدا”، الذي يقع غرب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، احترازيًا بالاتجاهين، وذلك نتيجة لاستمرار تواصل سقوط الأمطار بغزارة على المنطقة.

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هطول أمطار رعدية على هذه المناطق:

وفي سيق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن توقعاته اليوم، بهطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، متوقعًا حالة من الضباب على أجزاء من هذه المناطق:

1 – المنطقة الشرقية، وتشمل “البطحاء وحرض وسلوى”.

2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “حزم الجلاميد وطريف والعويقيلة ورفحاء”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل”الباحة والعقيق والقرى والمخواة وبلجرشي وبني حسن”.

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” العرضيات والليث والقنفذة والمظيلف والشعيبة المويه”.

5 – منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط”.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.