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المياه الوطنية توضح طريقة رفع شكوى بشأن جودة المياه
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المياه الوطنية توضح طريقة رفع شكوى بشأن جودة المياه

المياه الوطنية توضح طريقة رفع شكوى بشأن جودة المياه

المياه الوطنية توضح طريقة رفع شكوى بشأن جودة المياه
٠٥:٣٦:٥٢ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بعملاء شركة المياه الوطنية، مع أحد المستفيدين حول كيفية وخطوات رفع شكوى بشأن جودة المياه من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها.

ورد الحساب على موقع التواصل الاجتماعي، بأن خطوات رفع شكوى جودة المياه من خلال التالي:

1- الدخول على التطبيق.

2- زيارة الصفحة الرئيسية.

3- اختيار أيقونة الشكاوى.

4- اختيار شكوى جديدة.

5- خدمة جودة المياه.

6- كتابة وصف الشكوى وإرسال الطلب

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ونوهت في ردها على عدة استفسارات عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أن التشريعات التنظيمية تنص على أن توصيلة الصرف الصحي إلزامية لارتباطها بتوصيلة المياه، لذا يلزم التقديم عليهما معاً.

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