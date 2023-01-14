الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف التخصصات

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، توفر وظائف شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مدير المشاركة المجتمعية مدير خدمات تكنولوجيا المعلومات أخصائي إدارة المواهب مستشار محتوى الحياة البرية مدير علاقات أعمال تكنولوجيا المعلومات أخصائي مكتب السفر تخطيط التعاقب الوظيفي قيادة تطوير المحتوى أخصائي تصميم منظمة أول قيادة إدارة التحصيل مستشار مهندس مدني

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عن الهيئة الملكية لمحافظة العلا

تأسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا بتاريخ 20 يوليو 2017، بناءً على أمر ملكي يقضي بإنشاء الهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:



رابط التقديم – ( هنا ).