“الصدقة تدفع البلاء”.. امرأة أخرجت صدقة وبعد ثوان نجت من موت محقق (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

حاز مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، على إعجاب وانتشار واسع بين المغردين، حيث يوثق واقعة غريبة لنجاة امرأة من الموت بعد لحظات من تصدقها على عامل نظافة.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، تصدق امرأة على عامل نظافة في الشارع، وبعد ثوان معدودة جاءت سيارة من الخلف يبدو أن قائدها فقد التحكم فيها وكاد أن يدهس المرأة لولا أن عطله سيارة اخرى اصطدم بها لتنتبه المراة وتنجو من أمام السيارة التي كادت أن تدهسها في مشهد غريب.

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وقال مغردون إن “الصدقة تدفع البلاء”، مشيدين بفعل المرأة بالتصدق على أحد العمال ليأتيها الرد سريعًا بعناية آلهية تنقذها من الموت.