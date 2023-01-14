كورونا تحصد أرواح 60 ألف صيني بعد تخفيف القيود

تواصل – فريق التحرير:

كشفت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل نحو 60 ألف وفاة بفيروس كورونا خلال 5 أسابيع، وهي الحصيلة الأولى والأكبر التي تعلن عنها بكين، بعد رفع التدابير الصحية في مطلع شهر ديسمبر الماضي.

فشل الجهاز التنفسي وأمراض أخرى

ومن جانبه، قال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الصينية، جياو ياهوي، إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد-19 بين 8 من ديسمبر 2022، و12 من يناير 2023، حسب “العربية”.

وعن تفاصيل الحالات، أوضحت السلطات الصينية أن 5503 حالة وفاة حدثت بسبب فشل الجهاز التنفسي الناجم عن كورونا و54435 حالة وفاة من أمراض أخرى مقترنة بالفيروس.

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بيانات الوضع الفعلي لـ”كورونا”

كانت منظمة الصحة العالمية وجهت بيانا شديد اللهجة إلى الصين، يطالبها بالمزيد من الشفافية في الإفصاح عن البيانات الفعلية الخاصة بحالة فيروس كورونا في البلاد وأعداد المصابين

وطلبت المنظمة العالمية، مجددا، المشاركة المنتظمة لبيانات محددة حول الوضع الوبائي، في الوقت الفعلي، بما في ذلك المزيد من البيانات حول التسلسل الجيني وتأثير المرض والحالات التي تستلزم الدخول إلى المستشفى وإلى وحدات العناية المركزة وكذلك حول الوفيات، حسب “الشرق الأوسط”.

وأعربت عن رغبتها في الحصول على بيانات حول التطعيمات التي يتم إجراؤها ولا سيما للأشخاص الأكثر عرضة للخطر والذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.