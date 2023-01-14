وفاة طفلة أمريكية بسبب عضات قاتلة من كلب شرس

تواصل – فريق التحرير:

توفيت طفلة أمريكية تبلغ من العمر 7 أعوام، مأثرة بإصابتها، جراء عقر كلب شرس، حينما كانت تلعب قرب منزل أقربائها، بولاية لويزيانا الأمريكية.

الشرطة تقبض على مالك الكلب

وعانت الطفلة سادي دافيلا، من عضات عديدة في وجهها، مما أدى إلى تلف كبير في جمجمتها، وأعلن عن وفاتها متأثرة بجراحها، بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى، حسب “المدينة”.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على إريك لوبيز، 29 عاما، وهو مالك الكلب، ووجهت إليه تهمة القتل بسبب الإهمال، وذكرت السلطات أن لوبيز لم يكن قد وضع سياجاً لحصر الكلب في الممتلكات وتركه يتجول في الحي.

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كلب يهاجم طفلين

وفي سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من العام الماضي، مقطع فيديو لكلب مفترس ينقض على طفلين أمام باب منزلهما، في حي التسهيلات بمحافظة القريات.

ويظهر الفيديو لحظة هجوم الكلب المتوحش على أحد الطفلين والذي فر هاربا على الفور، ومن ثم لحق به الطفل الآخر، واستطاع أن ينجو من الكلب المتوحش.

وبحسب ما أبان الفيديو فقد رصدته كاميرا مراقبة مثبتة على منزل مقابل لمنزل الطفلين ، فإن الحادثة وقعت يوم الخميس الماضي 9 / 6 / 2022.