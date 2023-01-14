شاهد.. مطب صناعي في دوار صبيا يتسبب في تطاير المركبات

تواصل- فريق التحرير:

نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقه أحد المواطنين لمطب صناعي في دوار “صبيا” باتجاه العدايا، دون وجود تنبيه بوجوده، ما أدى إلى تطاير بعض المركبات التي لم تنتبه لوجوده.

وأظهر الفيديو تفاجؤ قادئي المركبات بالمطب ما أدى إلى قفز سياراتهم من فوقه، بينما اصطدمت مركبات بالمطب ما أحدث أضرارًا لبعضها.

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واشتكى موثق الفيديو من وجود هذا المطب في المكان خصوصا مع وجود مطبات التنبيه الأخرى بالقرب منه، فيما طالب البعض بضرورة وضع تنبيهات قبل المطب لتنبيه قائدي المركبات وخفض السرعة.