بمكة وجازان ونجران.. توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وغزيرة حتى العاشرة مساءً

تواصل- واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ، ومحافظات بدر الجنوب ، وحبونا ، وثار ، و يدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 مساءً.

أمطار العاصمة المقدسة

كما نبّه المركز ، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي الى تدن في مدى الرؤية الأفقية .

وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم .

أمطار رعدية على جازان

وفي نفس السياق نبّه المركز، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة .

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً .

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