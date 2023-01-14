مستخدمو دراجات آلية تخطوا الإشارة الحمراء فتسببوا في كارثة بالمنطقة الشرقية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب إدارة المرور، مباشر مرور المنطقة الشرقية حادث سير أدى إلى وقوع 3 إصابات.

وكشف “المرور” في منشور عبر الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحادث وقع بسبب تجاوز مستخدمي دراجات آلية الإشارة الضوئية الحمراء.

وأوضح أن الحادث نتج عنه اصطدامهم بمركبة، وأسفر عن وقوع (3) إصابات متوسطة، وتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

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كان فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أجاب على سؤال قال: “إذا تسبب أحد في حادث مروري، وتوفي شخص في الحادث، وقدّر المرور أن المتسبب في الحادث عليه 50% من الحادث، فهل عليه أن يدفع نصف الدية، أم يدفعها كاملة؟”.

حسب قرار القضاء

وقال الفوزان في إجابة السؤال، إن المتسبب في الحادث المروري عليه من الدية ما قرره المرور، لكن الأمر يقرره القاضي، فحسبما يقرر القاضي يكون على المتسبب.

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الذي يرجو الجنة يبادر بالأعمال الصالحة

وأوضح الشيخ الفوزان، في مقطع فيديو سابق على حسابه في “تويتر”، أن المسلم ينال الدرجات العلى من الجنة بالعمل الصالح، لقول الله تعالى: “هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون”، فدل على أن هذه الدرجات تكون عند الله عز وجل بحسب أعمالهم.

وأضاف أن الذي يرجو الجنة يخاف من فواتها ويبادر بالأعمال الصالحة والطاعات والتقرب من الله تعالى، وأن كل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات.