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سامسونج تعلن موعد طرح سلسلة هواتف Galaxy S23

سامسونج تعلن موعد طرح سلسلة هواتف Galaxy S23

سامسونج تعلن موعد طرح سلسلة هواتف Galaxy S23
٠٤:٣٤:٤٥ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عزمها لإعلان عن هواتف سلسلة Galaxy S23 خلال حدث “Galaxy Unpacked” المقرر عقده في 1 فبراير المقبل.

الصور الرسمية لسلسلة Galaxy S23 

ونشر موقع Nieuwe Mobiel المتخصص، الصور الرسمية لهاتفي سامسونج المرتقبين: جالاكسي إس 23 ألترا (Galaxy S23 Ultra)، وجالاكسي إس 23 بلس (Galaxy S23 Plus)، حسب “العربية”.

وتتاح هواتف السلسلة الجديدة بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر، والوردي الفاتح، وتتميز بالإطار المعدني والتصميم الزجاجي الذي يبدو شبيهًا بهواتف “آيفون” الأحدث، وبعض الهواتف الذكية التي أُطلقت خلال المدة الماضية.

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جانب من إمكانات Galaxy S23

ومن المتوقع أن تحوي هواتف Galaxy S23 المرتقبة، الإصدار الأحدث والأسرع من معالجات كوالكوم، وهو Snapdragon 8 Gen 2، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بحجم 512 جيجابايت.

وتكشف الصور الخاصة بهاتف Galaxy S23 Ultra المزود بالقلم الإلكتروني (S Pen) عن بعض الاختلافات عن الهاتفين الآخرين في السلسلة.

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