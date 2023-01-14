تنبيه متقدم من الأرصاد على المنطقة الشرقية.. و”الدفاع المدني” يحذر الأهالي

تواصل- فريق التحرير:

نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الساعة 9 مساءً.

وأوضح “الأرصاد” في التنبيه، أن الحالة تشمل :” الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والاحساء وبقيق والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا”.

وحذّر الدفاع المدني من الاقتراب من بطون الأودية والسدود وتجمعات المياه عند هطول الأمطار من أجل سلامة الجميع.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن إن رادارات الطقس بالمركز، رصدت حالياً سحباً ممطرة، على أجزاء من أربع مناطق.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن سالم غلام عبر تويتر أن السحب الممطرة تشمل محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، وأجزاء من منطقة القصيم، وكذلك المنطقة الشرقية تمتد حتى شمال المنطقة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة تستمر حتى الساعة 7 مساء.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

توقعات الأرصاد بتكون ضباب كثيف على هذه المناطق حتى الصباح

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة.

هذا مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة , وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

ويصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

أمطار رعدية على المهد

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة المهد.

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة ٩ صباحًا تستمر حتى الساعة ٩ من مساء اليوم.

تنبيه على عسير

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

منها جازان وعسير.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق بالمملكة