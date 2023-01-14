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“واستعينوا بالصبر والصلاة”.. المسلمون في موسكو يؤدون صلاة الجمعة وسط الثلوج (فيديو)
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“واستعينوا بالصبر والصلاة”.. المسلمون في موسكو يؤدون صلاة الجمعة وسط الثلوج (فيديو)

“واستعينوا بالصبر والصلاة”.. المسلمون في موسكو يؤدون صلاة الجمعة وسط الثلوج (فيديو)

“واستعينوا بالصبر والصلاة”.. المسلمون في موسكو يؤدون صلاة الجمعة وسط الثلوج (فيديو)
٠٣:٥٨:٤٤ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مجموعة من المسلمين في العاصمة الروسية موسكو، يؤدون صلاة الجمعة، وسط ثلوج كثيفة.

ساحة اكتست بالثلوج

ووثق الفيديو، الذي التقطته كاميرا هاتف جوال، اصطفاف أعداد من المسلمين، في إحدى الساحات أمام مسجد بالعاصمة الروسية موسكو، لأداء صلاة الجمعة، وقد اكتست الساحة بثلوج كثيفة، وظهرت الثلوج وهي تسقط من السماء بشدة فوق رؤوس المصلين.

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فتح غرف للصلاة بمحطات المترو

وفي نوفمبر 2021، أعرب مفتي موسكو، وإمام مسجد موسكو الكبير، إيلدار علاء الدينوف، عن رغبة مسلمي العاصمة الروسية، في فتح غرف للصلاة بمحطات مترو الأنفاق ومراكز التسوق، حتى يتمكنوا من إقامة فريضة الصلاة.

وقال الدينوف وفقاً لـ”سبوتنيك”، إنه يتم حاليًا فتح غرف للصلاة في عدة مؤسسات، كالمطارات، وبعض المراكز الطبية، والدور المخصصة لمرضى الأمراض المزمنة.

وأوضح أن هناك مفاوضات تجري حول مسألة فتح غرف الصلاة، مع مراكز التسوق، وأيضا في مترو الأنفاق بالعاصمة موسكو.

3.5 مليون مسلم و4 مساجد

وأشار مفتي موسكو إلى أن الصلاة في الأماكن العامة، إجراء يضطر المسلم للجوء إليه، بسبب عدم وجود عدد كاف من غرف الصلاة في المدينة.

ويبلغ عدد المساجد في موسكو 4 مساجد فقط في حين وصل عدد المسلمين إلى 3.5 مليون شخص، منهم 2 مليون يقيمون بشكل دائم في المدينة.

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