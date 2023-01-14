الاحتلال يسلّم إخطارات بهدم 5820 مبنى ومنشأة فلسطينية

تواصل – واس:

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تسليم قوات الاحتلال الإسرائيلي 5820 إخطاراً، بهدم وإزالة مبان ومنشآت فلسطينية منذ عام 2015.

منع الفلسطينيين من البناء

وقال منسق التوثيق والإحصاء في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، في تصريح إن إخطارات الهدم لـ 5820 مبنى ومنشأة فلسطينية سلمت في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية وفق اتفاقية أوسلو، وتشكل تلك المناطق 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وذلك بهدف التوسع الاستيطاني.

وفي مقابل ذلك، منع الفلسطينيين من البناء في تلك المناطق، ولفت داوود إلى أن العام الماضي سجل رقماً قياسياً في إخطارات الهدم، حيث تم توثيق 1220 إخطاراً للهدم، وهو الرقم الأعلى منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967م.

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رصاص الاحتلال يسقط 3 فلسطينيين

وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد عز الدين حمامرة وأمجد خليلية من بلدة جبع بمدينة جنين بعد أن استهدفت مركبتهم بوابل كثيف من الرصاص مما أدى إلى استشهادهما على الفور، فيما أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق عقب اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب في جنين متأثراً بجروح خطرة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 12 يومًا.