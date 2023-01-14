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بسبب أزمة الغاز.. وزير النفط الإيراني يطالب المواطنين بالإبلاغ عن جيرانهم
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بسبب أزمة الغاز.. وزير النفط الإيراني يطالب المواطنين بالإبلاغ عن جيرانهم

بسبب أزمة الغاز.. وزير النفط الإيراني يطالب المواطنين بالإبلاغ عن جيرانهم

بسبب أزمة الغاز.. وزير النفط الإيراني يطالب المواطنين بالإبلاغ عن جيرانهم
٠٣:٣٧:١٤ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام إيرانية، تصريحات وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الذي طالب المواطنين بالتجسس على بعضهم البعض، والإبلاغ عن جيرانهم.

وبعد تفاقم أزمة الغاز في إيران، طالب أوجي الإيرانيين بإبلاغ الاستخبارات الإيرانية: “عن جيرانهم إذا ما شعروا بأنهم يستهلكون الغاز بشكل زائد عن اللزوم”، أو شعروا بوجود: “تحركات للأعداء تستهدف الإضرار بقطاع الغاز” في إيران.

وقف عمل جميع محطات الغاز المضغوط

وأعلن عيسى جمال نيكويي، المدير العام لشركة غاز محافظة كيلان، شمالي إيران، أنه: “بسبب استمرار موجة البرد في المحافظة، ومشاكل إنتاج وتوفير الغاز، قررنا وقف عمل جميع محطات الغاز المضغوط (CNG) في المحافظة”، حسب “إيران إنترناشيونال”.

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العزلة الدولية تزيد الازمة

من جانبه، رأى المختص في شؤون الطاقة، نرسي قربان نجاد، أن حل أزمة الغاز في إيران يعتمد على حل الأزمة التي تواجهها طهران على صعيد السياسة الخارجية.

وقال نجاد إن ما تحتاجه إيران هو إمكانية الاستثمار الخارجي في قطاع الطاقة وكذلك التكنولوجيا اللازمة للحفاظ على صناعة الغاز، مؤكدا أنه وفي ظل الظروف الحالية والعقوبات المفروضة على إيران وكذلك العزلة الدولية التي تعيشها لا تستطيع البلاد الحصول على هذه الاستثمارات والتكنولوجيا المطلوبة.

وأضاف الباحث أن استمرار الوضع الراهن وبقاء إيران في عزلتها الدولية لعام قادم، وحرمانها من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، سيضع إيران في أزمة غازية غير مسبوقة.

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