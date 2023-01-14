“فلكية جدة”: التربيع الأخير للقمر في هذا الموعد
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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم، دخول القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الآخرة بسماء الوطن العربي، اليوم السبت 14 من يناير بعد منتصف الليل وسيكون مقترنًا بنجم السماك الأعزل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.
موعد رصد الظاهرة
من جانبه، قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية إن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير، صبيحة يوم الأحد عند الساعة 05:10 صباحًا بتوقيت مكة (02:10 صباحًا بتوقيت جرينتش) وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس وسيبقى مرئياً في السماء إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.
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ألمع نجوم السماء
وأوضح أبو زاهرة أن السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه أحد ألمع نجوم السماء وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، مشيرا إلى أنه لو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً أكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس،
ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.
وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.
وخلال بضعة أيام مقبلة، سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر رجب 1444.