“فلكية جدة”: التربيع الأخير للقمر في هذا الموعد

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم، دخول القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الآخرة بسماء الوطن العربي، اليوم السبت 14 من يناير بعد منتصف الليل وسيكون مقترنًا بنجم السماك الأعزل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

من جانبه، قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية إن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير، صبيحة يوم الأحد عند الساعة 05:10 صباحًا بتوقيت مكة (02:10 صباحًا بتوقيت جرينتش) وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس وسيبقى مرئياً في السماء إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

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ألمع نجوم السماء

وأوضح أبو زاهرة أن السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه أحد ألمع نجوم السماء وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، مشيرا إلى أنه لو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً أكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس،

ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.