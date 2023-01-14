حساب المواطن يوضح كيفية إضافة عقد الايجار إلى البرنامج

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “خدمة المستفيدين” التابع لـ حساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين حول كيفية إضافة عقد الإيجار إلى البرنامج.

وأوضح الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك عمل الخطوات التالي:

1- التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات”.

2- اختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار”.

3- الضغط على أيقونة “حفظ”.

وأضاف البرنامج أنه سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه .

وكان حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، أوضح تعريف الفرد المستقل، وكذلك المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية.

وشرح “حساب المواطن” أن هناك 4 شروط تحدد الفرد المستقل وهي:

1- أن يتجاوز عمر الفرد 18 عاما

2- يقيم في مسكن منفصل

3- له نفقته الخاصة

4- غير متزوج (سواء كان ذكرا أم أنثى)

وأشار الشرط الأخير إلى أن الشخص يمكن أن يكون أعزب أو أرملا أو مطلقا، وليس لديه تابعون أو معالون.

ولإثبات استقلالية السكن، يجب أن يتوفر:

– عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد

– صك ملكية للسكن

– مشهد إثبات سكن حكومي أو خاص أو جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية

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ضوابط حصول الفرد المستقل على دعم البرنامج

وفي وقت سابق، نشرت قناة الإخبارية الفضائية، فيديو يوضح ضوابط حصول الفرد المستقل على دعم البرنامج.