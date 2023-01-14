الذهب يرتفع مجددا.. تعرف على الأسعار في أسواق المملكة

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حققت أسعار الذهب، اليوم السبت 14 من يناير، ارتفاعا جديدا، في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 232.08 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.74 ريال.

عيار 21 يسجل 203.07 ريال

وارتفع الذهب عيار 21 نحو 203.07 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.06 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.38 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 114.84 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7218 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1625 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 232.077 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 229.67 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 210.54 ريال، كما سجل الذهب عيار 21 نحو 200.97 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 172.26 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 133.98 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 114.84 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7143 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1608 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 229,674 ريال.

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