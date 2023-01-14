توضيح عاجل من هيئة تقويم التعليم بشأن نتائج الرخصة المهنية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في بيان عاجل لها، أنها سترسل نتائج اختبار الرخصة المهنية (العام) اليوم عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في الملف.

وأضافت، أن النتيجة ستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم غد الأحد 15 يناير 2023م.

وتستعد هيئة تقويم التعليم، لإعلان نتائج الرخصة المهنية (العام) اليوم السبت، وهو ما ينتظره آلاف المعلمين، حيث يتصدر تريند “الرخصة المهنية” الأكثر تداولًا في المملكة على موقع تويتر.

وسائل إعلان نتيجة الرخصة المهنية

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- عبر موقع قياس (اضغط هنا) – النتائج يوم الأحد.

3- رابط اصدار الرخص المهنية (اضغط هنا)

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شروط الحصول على الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين:

الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

أما الجزء الثاني: فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

المعايير والمسارات المهنية للمعلمين:

ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية:

تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

المجال الثاني: المعرفة المهنية

المجال الثالث: الممارسة المهنية

وتقاس هذه المجالات وفقا للمعايير الرئيسة وعددها 10 معايير هي:

المعيار الأول: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية

المعيار الثاني: التطوير المهني المستمر

المعيار الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

المعيار الرابع: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية

المعيار الخامس: المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه

المعيار السادس: المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

المعيار السابع: المعرفة بطرق التدريس العامة

المعيار الثامن: التخطيط للتدريس وتنفيذه

المعيار التاسع: تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم

المعيار العاشر: التقويم

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الاختبارات التخصصية:

هي أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية.

المعايير التخصصية للوظائف التعليمية:

يبلغ عدد التخصصات المعتمد تطبيقها في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (38) تخصصًا، على النحو التالي:

التربية الإسلامية -1

الرياضيات -1

التربية الإسلامية -2

الرياضيات -2

اللغة العربية -1

الفيزياء

اللغة العربية -2

الكيمياء

العلوم -1

الأحياء

العلوم -2

الحاسب الالي

اللغة إنجليزية -1

التاريخ

اللغة إنجليزية -2

الجغرافيا

صعوبات التعلم

التربية الفكرية

العوق السمعي

العوق البصري

التوحد

مهارات البحث ومصادر المعلومات

التدريبات السلوكية

التربية الفنية

التربية الصحية والبدنية

رياض الأطفال

التربية الاسرية

الإرشاد الطلابي

الإشراف التربوي

القيادة المدرسية

الموهوبين

العلوم الإدارية

علم الأرض

علم النفس

علم الاجتماع

تدريبات النطق

الاجتماعيات

الصفوف الأولية

الأدلة التخصصية لاختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية:

يبلغ عدد الأدلة للاختبارات المهنية للوظائف التعليمية (32) دليلًا حسب جدول الأدلة التالي:

الإرشاد الطلابي

‏‏التربية الإسلامية-1

التربية الفنية

‏‏التربية الإسلامية-2

الحاسب الآلي

التربية الخاصة

التربوي العام

التربية الصحية والبدنية

الإشراف التربوي

الرياضيات -1

رياض الأطفال

الرياضيات -2

علم الاجتماع

العلوم -1

علم النفس

العلوم -2

علوم الأرض

الكيمياء

اللغة الإنجليزية -1

اللغة العربية-1

اللغة الإنجليزية -2

اللغة العربية-2

التربية الأسرية

الجغرافيا

الموهوبين

التاريخ

الأحياء

الفيزياء

مهارات البحث ومصادر المعلومات

الاجتماعيات

العلوم الإدارية

القيادة المدرسية

الصفوف الأولية

خطوات تحديث التخصص

وأشار حساب العناية بالمستفيدين إلى أن خطوات تحديث التخصص للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية “التخصصي” عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس، على النحو الآتي:

1 – تسجيل الدخول في موقع المركز الوطني للقياس

2 – النقر على اسم المستفيد.

3 – اختيار المعلومات الشخصية.

4 – النقر على اضغط هنا للتحقق من التخصص.

5 – سيتم تحديث التخصص من نظام نور لمن هم على رأس العمل وإتاحة تحديد التخصص للخريج.