“محذرا من ترك اللغة العربية”..طبيب داخل عيادته لأم طفل: “هل أنت من سلالة شكسبير”

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انتقد د. حرب الهرفي، استشاري أمراض الحساسية و الربو، من خطورة إهمال تعليم الأطفال اللغة العربية، باعتبارها تمثل تاريخ وحضارة الشعوب العربية.

اللغة العربية فيها أمجادنا وشريعتنا وديننا

وقال الهرفي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لغة أي شعب تعبر عن تاريخه، وأدبه، وحضارته، وعلومه، وتفاصيل حياته. فإذا ماتت لغته ماتت الأمة”.

وأضاف: “اللغة العربية هي تراثنا وتاريخنا وحضارتنا، وفيها أمجادنا وشريعتنا وديننا، فإذا أهملناها وفضلنا عليها لغة أجنبية فقل على أمتنا وأمجادها السلام. اللغة تترسخ في ذاكرة الطفل في أول ثلاث سنوات. علموها”.

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تعليم الإنجليزية قبل العربية

وأورد الهرفي: “بعض العائلات الله يصلحهم يعلمون أطفالهم الإنجليزية قبل العربية.

ويقول :” في إحدى العيادات كنت أتحدث مع الطفل ذي الثلاث سنوات فقالت الأم: دكتور كلمه بالإنجليزي. فكان ردي: حضرتك من سلالة شكسبير؟ طبعاً أحرجت.. اللغة العربية أجمل وأقوى اللغات بدقة تعابيرها. ربو أولادكم على حبها. لغة كتابنا وتاريخنا”.