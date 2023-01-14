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مغن مصري شهير يعلن اعتزاله دون رجعة: “حرام.. لن ينفعني عند موتي”

مغن مصري شهير يعلن اعتزاله دون رجعة: “حرام.. لن ينفعني عند موتي”

مغن مصري شهير يعلن اعتزاله دون رجعة: “حرام.. لن ينفعني عند موتي”
٠١:٤٩:٢٤ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن المغني المصري الشهير سمسم شهاب، اعتزال الغناء بشكل نهائي، مؤكدًا أنه قرر الابتعاد عن كل مُحرّم وأن يكون قريبًا من الله.

لن ينفعني عند موتي

وقال سمسم شهاب، لصحيفة “الشروق” المحلية، إنه سيعتزل الغناء نهائيا ويتجه لعمل أي مشروعات أخرى.

وأضاف: “قررت القرب من الله والبعد عن الغناء وأي شيء محرم، وهذا قرار نهائي بدون رجعة”.

وواصل المغني المصري :” الفترة القادمة ستكون للعبادة فقط؛ فهي اللي هتنفعني عند موتي”.

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وقبل أيام، كشف سمسم شهاب عن خضوع زوجته إلى جراحة لاستئصال ورم خبيث، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء لها.

وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “إخوتي وأصدقائي وجيراني وزملائي، وجمهوري الكريم، زوجتي وشريكة العمر وحبيبة القلب، سيتم عمل عملية لها لاستئصال الورم الخبيث”.

وتابع: “هي بحاجة لدعوات حضراتكم، أرجوكم الدعاء لها بأن تتم العملية على خير وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بسلامة الله، أرجوكم الدعاء، اللهم اشفي كل مريض يا رب العالمين”.

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الكلمات الدلالية:
اعتزال الغناء التوبة سمسم شهاب مغني مصري

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