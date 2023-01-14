السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
سلطات جامايكا تحقق في سرقة ملايين الدولارات من حساب أسرع عدّاء في العالم
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سلطات جامايكا تحقق في سرقة ملايين الدولارات من حساب أسرع عدّاء في العالم

سلطات جامايكا تحقق في سرقة ملايين الدولارات من حساب أسرع عدّاء في العالم

سلطات جامايكا تحقق في سرقة ملايين الدولارات من حساب أسرع عدّاء في العالم
٠١:٤٥:٢٣ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

فتحت السلطات في جامايكا، تحقيقا، في واقعة سرقة حساب يوسين بولت، الذي يعتبر أسرع عداء في العالم، بعد سرقة ملايين الدولارات.

أبلغ عن وجود مشكلة

وأبلغ بولت عن وجود مشكلة في حسابه الاستثماري، الأربعاء الماضي، وتولى قسم التحقيقات المالية في جامايكا ولجنة الخدمات المالية، مهمة التحقيق في القضية، وفقا لمدير أعمال الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية 8 مرات، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وقال مدير أعمال بولت: “تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمعرفة ما حدث في حساب بولت. يتعامل بولت مع المؤسسة الاستثمارية منذ أكثر من 10 سنوات. يجري العمل حاليا على مراجعة محفظته الاستثمارية بالكامل”.

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ثروته تجاوزت 90 مليون دولار

يذكر أن بولت حقق في عام 2017، وهو عامه الأخير من المنافسات الرياضية، أرباحا كبيرة بلغت 25 مليون إسترليني (30 مليون و577 ألف دولار تقريبا)، حسب موقع فوربس”.

وقدّر موقع “Celebrity Net Worth” إجمالي ثروة العداء بـ74 مليون إسترليني، أي ما يساوي 90 مليون و500 ألف دولار.

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العداء يوسين بولت جامايكا حساب استثماري سرقة ملايين الدولارات

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