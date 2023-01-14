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حساب المواطن يكشف 4 شروط تحدد “الفرد المستقل”

حساب المواطن يكشف 4 شروط تحدد “الفرد المستقل”

حساب المواطن يكشف 4 شروط تحدد “الفرد المستقل”
٠١:٢٥:٥٠ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، تعريف الفرد المستقل، وكذلك المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية.

وشرح “حساب المواطن” أن هناك 4 شروط تحدد الفرد المستقل وهي:

1- أن يتجاوز عمر الفرد 18 عاما

2- يقيم في مسكن منفصل

3- له نفقته الخاصة

4- غير متزوج (سواء كان ذكرا أم أنثى)

وأشار الشرط الأخير إلى أن الشخص يمكن أن يكون أعزب أو أرملا أو مطلقا، وليس لديه تابعون أو معالون.

ولإثبات استقلالية السكن، يجب أن يتوفر:

– عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد

– صك ملكية للسكن

– مشهد إثبات سكن حكومي أو خاص أو جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية

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ضوابط حصول الفرد المستقل على دعم البرنامج

وفي وقت سابق، نشرت قناة الإخبارية الفضائية، فيديو يوضح ضوابط حصول الفرد المستقل على دعم البرنامج.

وأوضح “حساب المواطن”  في الفيديو الذي نشرته القناة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه: “في حال كان المستفيد فردًا مستقلًّا، لابد من إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب”.
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