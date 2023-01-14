أرامكو تعلن حاجتها لشغل 349 وظيفة.. رابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

مستشار فني بحري

استشاري موظفين Actg

كابتن

اختصاصي التميز التجاري والعقود

مهندس فحص ضابط

محلل التخطيط وإدارة الأداء

مستشارو التصميم التنظيمي (OD)

محلل تمويل المشروع

مهندس تخطيط رأس المال

مهندس أوعية الضغط والخزانات

مهندس البنية التحتية

مهندس مبادل حراري

مهندس تخطيط مرافق الوقود والكيماويات

كبير مهندسي عمليات النفط

عالم البيئة

عالم البيئة البحرية

مهندس غير معدني

مهندس خطوط الأنابيب والتوزيع والمحطات

مهندس تكلفة

مهندس الحماية الكاثودية

مهندس تخطيط المرافق النفطية

مهندس غاز

مهندس المشروع

وغيرها

اقرأ أيضًا:

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات والشروط ورابط التقديم

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

بوابة التوظيف : (اضغط هنا)